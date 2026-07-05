Dybala-Deal in trockenen Tüchern

Paulo Dybala bleibt der AS Rom voraussichtlich erhalten. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ hat der 32-Jährige das Angebot der Giallorossi über eine Vertragsverlängerung akzeptiert. Der technisch so beschlagene Linksfuß unterschreibt demnach einen Einjahresvertrag samt Option auf ein weiteres Jahr.

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Dybalas Vertrag lief Ende Juni aus, seitdem ist er offiziell vereinslos. Zwischenzeitlich standen die Zeichen klar auf Trennung, in den vergangenen Wochen haben sich beide Seiten dann aber wieder angenähert. Seit 2022 geht der Argentinier für die Roma auf Torejagd.