PSG: 30 Millionen für Sporting-Verteidiger?

Paris St. Germain behält den portugiesischen Markt im Blick. Einem Bericht von ‚O Jogo‘ zufolge bereitet der französische Meister ein Angebot für Innenverteidiger Gonçalo Inácio von Sporting Lissabon (20) vor. Dieses soll zunächst bei 30 Millionen Euro liegen und als Verhandlungsgrundlage dienen.

In Paris könnte Inácio auf Presnel Kimpembe (26) folgen, der sich nach Informationen unserer Partnerseite Foot Mercato zum FC Chelsea hingezogen fühlt. An der Stamford Bridge steht mit Thomas Tuchel Kimpembes ehemaliger Trainer bei PSG an der Seitenlinie. Mit Stürmer Gonçalo Ramos (21, Benfica) haben die Pariser noch einen weiteren aufstrebenden Spieler aus Portugal im Visier. PSG-Kaderplaner Luís Campos ist ebenfalls Portugiese.