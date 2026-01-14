Bundesliga-Rennen um Konoplya eröffnet

Werder Bremen bekommt im Werben um Yukhym Konoplya prominente Konkurrenz. ‚Sky‘ führt neben den Grün-Weißen auch den FC Everton und Ajax Amsterdam als Interessenten für den Rechtsverteidiger von Shakhtar Donetsk auf. Zudem seien weitere große Klubs aus der Bundesliga an Konoplya dran.

Der 26-Jährige steht nur noch bis Saisonende bei Shakthar unter Vertrag und sträubt sich bislang zu verlängern. Entsprechend ist er im Sommer ablösefrei zu haben. Schon jetzt dürfte Konoplya ohne Zustimmung von Donetsk bei seinem neuen Klub einen ab 1. Juli gültigen Vertrag unterschreiben.