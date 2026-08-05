Grimaldos 30-Millionen-Erbe: Bayer holt Gutiérrez
Bayer Leverkusen hat einen Nachfolger für Alejandro Grimaldo gefunden. Miguel Gutiérrez kommt für eine hohe Ablöse.
Die Suche nach einem neuen Linksverteidiger ist abgeschlossen: Bayer Leverkusen verstärkt sich mit Miguel Gutiérrez (25) von der SSC Neapel. Der bei Real Madrid ausgebildete Spanier unterschreibt bei den Rheinländern einen Vertrag bis 2031.
#Bayer04 hat den spanischen Linksverteidiger Miguel #Gutiérrez verpflichtet. Der 25-Jährige unterschrieb bis 2031! 🤝#Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/ix3D56t56u— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 5, 2026
Dem Vernehmen nach überweist Bayer inklusive Boni rund 30 Millionen Euro nach Italien. In Leverkusen tritt Gutiérrez die Nachfolge seines Landsmanns Alejandro Grimaldo (30) an, der in diesem Sommer nach drei bärenstarken Saisons für 22 Millionen Euro zu Atlético Madrid abwanderte.
Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes sagt über den Neuzugang: „Miguel Gutiérrez ist ein spielstarker und offensiv ausgerichteter Verteidiger, der gut zu unserer Mannschaft passt. Mit ihm haben wir ein neues, sehr belebendes Element für unsere Werkself implementiert.“
Gutiérrez kehrt Neapel somit bereits nach nur einem Jahr wieder den Rücken. Im August 2025 war der 1,80 Meter große Linksfuß für 18 Millionen Euro vom FC Girona an den Vesuv gewechselt. Für den Serie A-Klub bestritt er 36 Einsätze (ein Tor, eine Vorlage).
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