Belgien-Coach Garcia muss gehen

Rudi Garcia hat keine Zukunft als Trainer der belgischen Nationalmannschaft. Wie der Verband mitteilt, wird der bis Ende des Monats befristete Vertrag mit dem 62-Jährigen nicht verlängert. „Rudi Garcia hat zweifellos eine Schlüsselrolle beim Wiederaufbau der Roten Teufel gespielt. Er wurde in einem sportlich und finanziell schwierigen Umfeld zum Nationaltrainer ernannt. Vor allem dank seines Engagements und seiner Erfahrung konnte der Zusammenhalt der Mannschaft wiederhergestellt und bei der letzten FIFA-Weltmeisterschaft ein starkes Ergebnis erzielt werden“, lässt sich Sportdirektor Vincent Mannaert zitieren.

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Garcia hatte im Februar des vergangenen Jahres die Nachfolge von Domenico Tedesco angetreten, die Mannschaft stabilisiert und die WM-Qualifikation gesichert. Bei der Endrunde scheiterte Belgien erst im Viertelfinale am späteren Weltmeister Spanien (1:2). Derzeit ist noch nicht bekannt, wer die Nachfolge des Franzosen antreten wird.