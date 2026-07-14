BVB: „Noch drei wirklich gute Transfers“

Lars Ricken hat sich zur weiteren Strategie für den Sommer-Transfermarkt von Borussia Dortmund geäußert. Der BVB, so der Geschäftsführer Sport in einer Medienrunde am Dienstag, habe „den Kern der Mannschaft beisammengehalten. Es wurde auch häufig genug geschrieben, dass Schlotterbeck weg ist und Guirassy und Nmecha und Ryerson – nee, die sind alle da. Und ich glaube, das ist extrem wichtig.“

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Dennoch gebe man sich „damit natürlich nicht zufrieden. Wir wollen noch ein, zwei, drei wirklich gute Transfers machen.“ Ricken betont: „Wir wollen aber die richtigen Transfers machen und nicht irgendwelche Transfers, bei denen wir kurzfristig Applaus kriegen und im November haben wir auf einmal das Problem – waren das wirklich die richtigen Transfers? Wir nehmen uns die Zeit, um Spieler zu verpflichten, die uns am Ende besser machen.“

Konkrete Spuren führen aktuell unter anderem zu den Offensivspielern Konstantinos Karetsas (18/KRC Genk), Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim), Said El Mala (19/1. FC Köln), Nicolò Tresoldi (21/FC Brügge) und Randal Kolo Muani (27/Paris St. Germain).

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Zudem, so Ricken, habe Dortmund mit Innenverteidiger Joane Gadou (19), Linksverteidiger Kauã Prates (17) und Offensivjuwel Justin Lerma (18) „jetzt drei Spieler schon dazubekommen, uns mit Gadou in der Innenverteidigung wirklich verstärkt, […] und mit Spielern wie Reggiani und Inácio eigentlich auch Neuzugänge. Dass sie jetzt schon so weit sind und sportlichen Input haben, damit haben wir auch nicht unbedingt gerechnet.“

Ein wenig Druck macht Ricken unterdessen den Zugängen aus dem vorherigen Sommer, die mitunter Anlaufschwierigkeiten offenbart hatten: „Wir haben Spieler, die wir im letzten Sommer verpflichtet haben, mit Silva, Chukwuemeka und Bellingham – ich glaube, die werden besser und das ist auch unsere Erwartung, dass die auch den nächsten Schritt machen.“