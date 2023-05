Zum Saisonende: Frankfurt gibt Glasner-Trennung bekannt

Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt werden in Zukunft getrennte Wege gehen. Das verkündet der Bundesligist in einer offiziellen Mitteilung. Die Trennung erfolgt zum Saisonende, der 48-jährige Trainer erhält also noch die Chance, in seinem zweiten Jahr bei der Eintracht den zweiten Titel einzufahren: Am 3. Juni trifft die SGE im DFB-Pokal-Finale auf RB Leipzig.

Der Trennung geht eine lange Phase interner Unstimmigkeiten auf zwischenmenschlicher und fachlicher Ebene voraus. Das Verhältnis zwischen Glasner und Sportvorstand Markus Krösche gilt schon seit einiger Zeit als angespannt. Das Zögern des Trainers, seinen 2024 auslaufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern, sorgte darüber hinaus für weiteren Unmut innerhalb des Klubs.

Glasner gab zudem in den vergangenen Wochen öffentlich nicht immer ein souveränes Bild ab. Nach zuletzt glücklosen Auftritten in der Bundesliga kritisierte der Österreicher seine Mannschaft teils scharf und bemängelte die Qualität des von Krösche zusammengestellten Kaders. Nach der 1:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Samstag, bei der der Coach mit einer Roten Karte auf die Tribüne geschickt wurde, redete sich Glasner auf der Pressekonferenz in Rage. Vorstandssprecher Axel Hellmann rügte ihn im Anschluss dafür.

„Klarheit wesentlich“

Nun begründet Krösche die Entscheidung: „Wir sind der Auffassung, dass nach all den Spekulationen und auch aufgrund der in den letzten Wochen und Monaten aufgekommenen Unruhe rund um die Trainerpersonalie nun Klarheit in der Zukunftsfrage wesentlich ist, um den Fokus von Trainer und Mannschaft komplett auf die Saisonziele und das Pokalfinale zu richten. Daher möchten wir gemeinsam am bestmöglichen Abschied arbeiten und uns mit voller Kraft auf die letzten Spiele konzentrieren.“

Glasner reagiert derweil gefasst: „Ich akzeptiere die Entscheidung der Vereinsführung, die mir plausibel dargelegt wurde. Die Gespräche mit Markus Krösche und Timmo Hardung waren ehrlich, offen und fair, so wie unser Austausch in den zurückliegenden Jahren immer konstruktiv und von hohem gegenseitigem Respekt geprägt war. Es ist aber jetzt nicht der Zeitpunkt für Abschied oder Rückblick.“