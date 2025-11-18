Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Hübers spricht erstmals nach Horror-Verletzung

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Timo Hübers rauft sich die Haare @Maxppp

Erstmals nach seiner schweren Verletzung hat sich Timo Hübers mit Krücken am Geißbockheim gezeigt und zu Wort gemeldet. Vor dem Vereinsgelände des 1. FC Köln sagte der Innenverteidiger am heutigen Dienstagvormittag der ‚Bild‘: „Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich bin zur Behandlung da. Das Knie darf ich natürlich noch nicht belasten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ende Oktober hatte sich Hübers bei der 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund die schwerwiegende Blessur zugezogen, Kniescheibe, Bänder und Knorpel wurden in Mitleidenschaft gezogen. Klar ist: In dieser Saison wird der 29-Jährige nicht mehr zurückkehren. Und auch ob der Rechtsfuß seine Karriere überhaupt fortsetzen kann, ist derzeit offen. Im Dezember soll die aktive Reha mit ersten leichten Übungen starten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Timo Hübers

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Timo Hübers Timo Hübers
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert