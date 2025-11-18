Hübers spricht erstmals nach Horror-Verletzung

Erstmals nach seiner schweren Verletzung hat sich Timo Hübers mit Krücken am Geißbockheim gezeigt und zu Wort gemeldet. Vor dem Vereinsgelände des 1. FC Köln sagte der Innenverteidiger am heutigen Dienstagvormittag der ‚Bild‘: „Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich bin zur Behandlung da. Das Knie darf ich natürlich noch nicht belasten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ende Oktober hatte sich Hübers bei der 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund die schwerwiegende Blessur zugezogen, Kniescheibe, Bänder und Knorpel wurden in Mitleidenschaft gezogen. Klar ist: In dieser Saison wird der 29-Jährige nicht mehr zurückkehren. Und auch ob der Rechtsfuß seine Karriere überhaupt fortsetzen kann, ist derzeit offen. Im Dezember soll die aktive Reha mit ersten leichten Übungen starten.