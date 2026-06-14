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FT-Kurve Weltmeisterschaft

Favorit trotz Kader-Ärger: Die WM-Elf von Spanien

Spanien geht als amtierender Europameister in die WM. Bei der Kaderbekanntgabe sorgte Nationaltrainer Luis de la Fuente für großes Aufsehen, da er gänzlich auf Spieler von Real Madrid verzichtete. FT nimmt den Topfavoriten unter die Lupe.

von Martin Schmitz
1 min.
Die spanische Nationalmannschaft hat in der Vorbereitung aufs Turnier gute Laune @Maxppp

Luis de la Fuentes Mannschaft knüpfte in der Qualifikation zum Turnier da an, wo sie bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland aufgehört hatten: Mit einer extrem spielstarken Offensive und einer soliden Verteidigung fegte die Furia Roja mit 21:2 Toren in sechs Partien durch ihre Gruppe. Die Testspiele vor Turnierstart verliefen jedoch deutlich ruckeliger. Zwar gewannen die Iberer gegen Serbien (3:0) und Peru (3:1), spielten jedoch gegen die WM-Teilnehmer Ägypten (0:0) und den Irak (1:1) nur Unentschieden.

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Im Auftaktspiel gegen Kap Verde (Montag, 18 Uhr) steht voraussichtlich die gefährliche Flügelzange aus Lamine Yamal (18) und Nico Williams (23) wieder zur Verfügung. Beide Youngster plagten zuletzt kleinere Verletzungen. Im Duell mit dem WM-Neuling und klaren Außenseiter kann sich die Mannschaft richtig einspielen, zuletzt experimentierte de la Fuente noch mit mehreren Aufstellungen.

Spanien verfügt auf jeder Position über absolute Topspieler. Die größte Last müssen aber sicher Yamal und Mittelfeldmotor Pedri (23) schultern, die Teil eines achtköpfigen Barça-Blocks im Kader sind. Spieler von Real Madrid sucht man im Aufgebot dagegen vergeblich. Die Entscheidung von de la Fuente sorgte im Vorlauf des Turniers für reichlich Diskussionen.

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Der Kader von Spanien

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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