Pflichtsieg gegen Luxemburg: Drei Einser für DFB-Elf

In einer abwechslungsreichen Anfangsphase bemühte sich die DFB-Elf um Spielkontrolle, während die Gastgeber aus Luxemburg versuchte, hoch anzulaufen und Fehler in der Defensive der Deutschen zu erzwingen. Erste größere Torchancen ergaben sich für Florian Wirtz (9.) und Waldemar Anton (13.) auf deutscher Seite sowie Daniel Sinani (11.) und Aiman Dardari (18.) beim Heimteam. Ein Tor sprang aber noch nicht heraus.

Obwohl die Spielanteile der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der Zeit mehr wurden, schafften es die Deutschen nicht, Luxemburg über einen längeren Zeitraum in der eigenen Hälfte einzuschnüren. Stattdessen sorgten die Gastgeber stets für Entlastungsangriffe. Bis zum Halbzeitpfiff bissen sich Leroy Sané, Serge Gnabry, Nick Woltemade und Florian Wirtz an der Abwehr von Luxemburg die Zähne aus.

Knoten platzt früh

Durchgang zwei lief erst wenige Minuten als Leroy Sané Nick Woltemade zum Führungstreffer (49.) für Deutschland bediente. Angedeutet hatte sich der Treffer nicht wirklich. Im Anschluss war die Luft bei den Luxemburgern etwas raus. Die Ballbesitzanteile der DFB-Truppe nahmen nochmal zu. Denn noch hatte Christopher Martins den Ausgleich auf dem Fuß (65.) vergab aber nach toller Hereingabe aus wenigen Metern kläglich.

Das nächste Tor erzielte dann aber wieder Deutschland (69.), abermals war Woltemade der Torschütze, der von Ridle Baku mit einem tollen Steckpass bedient wurde. Spürbar war das Spiel danach entschieden. Hinzu kamen Wechsel auf beiden Seiten, die den Spielfluss unterbrachen. Bis zum Schluss der Partie wollte kein weiteres Tor mehr fallen, Deutschland erledigte die Pflichtaufgabe in Luxemburg und führt die Qualifikationsgruppe zur WM im kommenden Jahr weiter an.

Torfolge

0:1 Woltemade (49.): Pavlovic spielt einen starken Ball auf Sané, der über die rechte Seite durchbricht. Woltemade bringt sich im Zentrum in Stellung, erhält einen scharfen Ball von Sané hereingespielt und verwandelt aus kurzer Distanz.

0:2 Woltemade (69.): Langer Ball aus der eigenen Hälfte auf Sané, der spielt Baku am Sechzehner an. Der Leipziger Rechtsverteidiger steckt die Kugel auf den einlaufenden Woltemade durch. Der Hüne hat keine Probleme aus sieben Metern einzuschieben.

Die Noten der DFB-Elf

Eingewechselt:

53‘ Nmecha (3,5) für Goretzka

66‘ Schade (-) für Gnabry

79‘ Leweling (-) für Sané

79‘ Thiaw (-) für Tah