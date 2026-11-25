Vincent Kompany hat vor dem Champions League-Spiel des FC Bayern beim OSC Lille über Jamal Musiala (23) gesprochen. „Fokus“, antwortete der Cheftrainer der Münchner bei ‚DAZN‘ zunächst auf die Frage, wie er den offensiven Mittelfeldspieler derzeit erlebt, um dann auszuführen: „Wir haben unseren Kreis, unsere Bubble. Und die ist stark. Auch wenn es draußen laut ist, ist es bei uns sehr ruhig.“

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In den vergangenen Tagen war Musiala das beherrschende Thema rund um den deutschen Rekordmeister. Öffentlich wurde über den Gesundheitszustand und einen möglichen Gehaltsverzicht des DFB-Nationalspielers diskutiert. Bayern veröffentlichte am heutigen Mittwochmorgen ein offizielles Statement zur Thematik. Musiala steht gegen Lille im Kader, nach seiner Verletzungspause aber noch nicht in der Startelf.