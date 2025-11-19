Schalke verhinderte bitteres Karius-Ende

Loris Karius hätte seine Torwarthandschuhe vor knapp einem Jahr beinahe an den Nagel gehängt, wäre der FC Schalke nicht wegen eines Engagements auf ihn zugekommen. Das gesteht der Schlussmann im Interview mit der ‚Sport Bild‘: „Ab Dezember habe ich wieder intensiv fußballspezifisch trainiert, um für Anfragen im Winter bereit zu sein. Ich wollte mir selbst nicht vorwerfen, dass etwas geplatzt ist, nur weil ich nicht fit war. […] Und ich muss sagen: Hätte Schalke nicht angefragt, hätte ich wahrscheinlich sogar meine Karriere beendet.“

Rückblick: Von Juli 2024 bis Januar dieses Jahres war Karius vereinslos. Dann gaben die Königsblauen dem ehemaligen deutschen U-Nationalkeeper eine Chance. Diese nutzte Karius, der für Schalke in der laufenden Spielzeit in allen zwölf Zweitligapartien über die vollen 90 Minuten zwischen den Pfosten stand. „Umso schöner ist es, dass es hier nun so gut läuft. Dieser Verein hat mir von Anfang an Freude bereitet und viel gegeben“, konstatiert der 32-Jährige.