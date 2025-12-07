Neuer Klub für Maldini?

Daniel Maldini könnte Atalanta Bergamo schon bald den Rücken kehren. Wie ‚Tuttosport‘ berichtet, zeigt der FC Turin konkretes Interesse an einer Leihe im Winter mit anschließender Kaufoption für den 24-Jährigen, dessen Vertrag noch bis 2029 läuft. Zudem wird dem AC Florenz und Lazio Rom loses Interesse am sechsmaligen italienischen Nationalspieler nachgesagt.

Maldini wechselte im Februar dieses Jahres für eine Ablöse von rund 13 Millionen Euro vom AC Monza zu Atalanta. Seitdem kam der Sohn des legendären Paolo Maldini wettbewerbsübergreifend auf 20 Pflichtspiele für die Bergamasken. Eine Luftveränderung könnte für den offensiven Mittelfeldspieler, der in der laufenden Spielzeit nur selten zum Einsatz kam, zum idealen Zeitpunkt kommen, um seine Karriere wiederzubeleben.