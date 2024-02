Klartext vom Vater: Wirtz noch lange in Leverkusen

Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen ist auf dem besten Weg, die Rekord-Meisterserie des FC Bayern zu durchbrechen. Schon bald könnte der Spottname Vizekusen Geschichte sein – wer hätte das vor einem Jahr noch für möglich gehalten? Einen großen Anteil an dieser Fabelsaison des Werksklubs, aktuell acht Punkte vor den Münchnern, hat Zauberfuß Florian Wirtz (20).

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie auch immer diese Spielzeit wirklich ausgeht, im Hause Wirtz weiß man um die Vorzüge von Bayer 04. Das bekräftigt Vater und Berater Hans Wirtz nun einmal mehr, diesmal gegenüber dem ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘. „Es dauert noch einige Zeit, bis er einen Stand hat, dass er diese Leistungen konstant abruft“, sagt der Rheinländer über seinen Sohn, „erst dann können wir über Superlative und höhere Qualifikationen sprechen.“

Lese-Tipp

Künftig untergeordnet: Freund spricht über Bayern-Neuling Eberl

Noch zwei Jahre Leverkusen

Wirtz senior lässt ein echtes Statement folgen: „Florian hat Vertrag bis 2027 in Leverkusen. Das wird auch grob die Zeitspanne sein, die er noch in Leverkusen verbringen wird. Was dann wann passiert, darauf gibt es keine Antwort. Man sollte die nächsten beiden Jahre abwarten, dann werden wir sehen, wohin der Weg führt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Wirtz, so ist den Worten des Vaters zu entnehmen, dürfte planmäßig noch mindestens zwei Jahre in Leverkusen bleiben. Ein Transfer zu den Bayern oder sonst wo hin ist vorerst kein Thema. Ein in der heutigen Zeit schon verblüffend starkes und frühes Bekenntnis zum Arbeitgeber.