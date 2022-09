Barça bleibt an Silva dran

Der FC Barcelona könnte es in Zukunft noch einmal bei Bernardo Silva (28) probieren. Wie die ‚Sport‘ berichtet, wollen die Katalanen im nächsten Sommer voraussichtlich einen weiteren Anlauf unternehmen, den offensiven Mittelfeldspieler von Manchester City loszueisen.

Ein Transfer im vergangenen Wechselfenster scheiterte aus finanziellen Gründen, schließlich hatte Barça auch so schon alle Hände voll zu tun, seine Neuzugänge zu registrieren. Auch Paris St. Germain war an Silva dran, scheiterte aber mit einem Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro.