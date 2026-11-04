Müller lässt Weltstars hinter sich
Thomas Müller sorgt auch nach seinem Wechsel vom FC Bayern zu den Vancouver Whitecaps weiter für Schlagzeilen. Die Major League Soccer hat ihre Liste der zehn meistverkauften Trikots für 2026 veröffentlicht und führt den 37-jährigen Ex-Bayer weit vorne. Das Jersey der Vancouver Whitecaps mit Müller-Flock rangiert auf Platz drei. Vor ihm: Superstar Lionel Messi (39) von Inter Miami und Heung-min Son (34) vom Los Angeles FC.
Für die Spitze reicht es bei Müller zwar nicht, aber einige Superstars müssen sich hinten anstellen. So auch sein ehemaliger Teamkollege Robert Lewandowski. Der 38-jährige Torjäger von Chicago Fire verkauft die viertmeisten Trikots. Dahinter kommen weitere illustre Namen wie Antoine Griezmann (35/Orlando City) oder Luis Suárez (39/Inter Miami).
Das gesamte Ranking:
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Heung-Min Son (Los Angeles FC)
- Thomas Müller (Vancouver Whitecaps)
- Robert Lewandowski (Chicago Fire)
- Antoine Griezmann (Orlando City)
- Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
- Denis Bouanga (Los Angeles FC)
- Luis Suárez (Inter Miami)
- Hany Mukhtar (Nashville SC)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden