Inter: Kolarov-Wechsel rückt näher

Der Transfer von Alexander Kolarov zu Inter Mailand befindet sich im Endstadium. Wie der italienische Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, wird der 34-Jährige von der AS Rom am heutigen Montag den ersten Teil der medizinischen Untersuchungen bei den Nerazzurri absolvieren. Am morgigen Dienstag sollen die abschließenden Tests durchgeführt werden.

Am gestrigen Sonntagabend reiste der serbische Linksverteidiger per Privatjet nach dem Länderspiel zwischen Serbien und der Türkei nach Mailand, um den Transfer zeitnah abzuschließen. Inter zahlt dem Vernehmen nach eine Million Euro Ablöse zuzüglich einer halben Million Euro Boni für Kolarov. In Mailand erhält der Routinier einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.