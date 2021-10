Pedri: Es geht um die Laufzeit

Der FC Barcelona und sein Ausnahmetalent Pedri stehen kurz vor einer Einigung bezüglich eines neuen Vertrags. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, müssen beide Parteien nur noch über die genaue Laufzeit sprechen. Die wirtschaftlichen Konditionen seien bereits abgesteckt.

Barça strebt einen Fünfjahresvertrag an, Pedri will sich wohl nicht ganz so lange binden. Für die kommende Woche sind weitere Gespräche mit den Beratern des 18-Jährigen anberaumt.