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United legt Ugarte-Preis fest

von Tobias Feldhoff - Quelle: CaughtOffside
Manuel Ugarte im United-Trikot @Maxppp

Manchester United wünscht sich für den Fall eines Verkaufs von Manuel Ugarte (24) eine hohe Ablöse. Umgerechnet rund 40 Millionen Euro stellen sich die Reds Devils laut einem Bericht von ‚CaughtOffside‘ für den uruguayischen Mittelfeldspieler vor.

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Im Old Trafford ist Ugarte in dieser Saison nur Teilzeitkraft, insofern gilt der Rechtsfuß als durchaus verkäuflich, auch wenn mit Casemiro (34) ein weiterer zentraler Mittelfeldmann wechseln wird. Interesse an Ugarte, der 2024 für 50 Millionen von Paris St. Germain gekommen war, bekundet Juventus Turin.

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