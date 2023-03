United in der „Hölle“ | Barças neun Punkte

Liverpool rasiert United

Mit sage und schreibe 0:7 wurde Manchester United gestern vom FC Liverpool auseinandergenommen. Ein gefundenes Fressen für die englische Presse. „Sieben & die Hölle“, titelt etwa der ‚Mirror‘ und führt aus: „Liverpool betäubt Man United.“ In eine ähnliche Kerbe schlägt die italienische ‚Tuttosport‘: „Liverpool demütigt United im England-Derby.“ Durch den Sieg haben die kriselnden Reds nicht nur ordentlich Selbstvertrauen tanken können, sondern konnten auch in der Tabelle Boden gutmachen. Mittlerweile steht der LFC mit 42 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz.

Barça sagt adios

In Spanien träumt der FC Barcelona von der ersten Meisterschaft seit 2018/19. Die Katalanen gewannen gestern mit 1:0 gegen den FC Valencia und haben ihre Tabellenführung ausgebaut. Mittlerweile beträgt der Abstand der Blaugrana auf Real Madrid neun Punkte. Die ‚Sport‘ rechnet den Königlichen dementsprechend kaum noch Chancen auf den Titel aus: „Auf Wiedersehen Madrid.“ Die ‚Mundo Deportivo‘ hält es etwas sachlicher: „Barça weiter führend.“ Für die ‚Marca‘ war der gestrige Sieg ein entscheidender Schritt in Richtung Krönung: „Barça holt neun Punkte aus dem Sieg über Valencia.“

Mourinho frisst Juve

In der Serie A musste sich Juventus Turin derweil der AS Rom mit 0:1 geschlagengeben — Siegtorschütze war Innenverteidiger Gianluca Mancini. Die in Rom ansässige ‚Il Romanista‘ sah „gefräßige Wölfe“. Die ‚Tuttosport‘ attestiert der Alten Dame hingegen Spielpech: „Juve durch drei Pfostenschüsse verurteilt“. Der ‚Corriere dello Sport‘ titelt mit Blick auf Mancini und die Giallorossi: „Startet ohne Spikes, trifft mit Mancini, verteidigt mit Tammy und Belotti.“ Durch den Sieg stehen die Lupi in der Serie A auf dem vierten Tabellenplatz.