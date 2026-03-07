Dortmund braucht El Mala für Brandt

Die 25 Millionen Euro Ablöse, die Borussia Dortmund 2019 in Julian Brandt steckte, waren keine Fehlinvestition. Zwar schwankten die Leistungen – doch unterm Strich sammelte der offensive Mittelfeldspieler immer seine Scorerpunkte. Stand heute sind es 114 in 297 Spielen. Dazu ein Titel im DFB-Pokal, eine Fast-Meisterschaft und ein Einzug ins Champions League-Finale.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch Brandt ist über die Jahre auch zum Gesicht eines BVB geworden, der am Ende eben fast nie etwas in den Händen hält. Und eines BVB, der zunehmend seine Identität verlor. Junge, angehende Weltstars wie Jude Bellingham oder Erling Haaland fanden in den vergangenen Jahren seltener den Weg nach Dortmund. Dafür waren dann Ex-Nationalspieler wie Brandt oder Emre Can, bei denen die Fantasie für mehr längst fehlt, die Gesichter einer öde werdenden Mannschaft.

Mehr noch: Sie wurden in eine Führungsrolle gedrängt, die insbesondere Brandt nie behagte. Die Kapitänsbinde am Arm des defensiv zuweilen unzureichenden Individualisten wirkt stets deplatziert. Eine Verlängerung von Brandts auslaufendem Vertrag wäre ein Aufruf zum „Weiter so“ gewesen. Lange sah es danach aus – doch nun hat sich der Wind überraschend gedreht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dortmund muss sein Image aufpolieren

Und das ist gut so. Der BVB braucht, um neue Euphorie entfachen zu können, frisches, junges, hungriges Personal. Mit Justin Lerma (17) und Kauã Prates (17) kommen im Sommer zwei der spannendsten Talente Südamerikas. Zudem beschäftigt sich der BVB mit Said El Mala vom 1. FC Köln. Der 19-jährige DFB-Junior ist eines der interessantesten Talente des Landes. Für El Mala müsste sich Dortmund wirtschaftlich arg strecken. Doch erhält er am Ende Brandts Kaderplatz, wäre das ein sinnvoller Umbruch, der dazu taugt, das BVB-Image wieder gehörig aufzupolieren.