Dembélé zurück im Barça-Training

Ousmane Dembélé hat seine Oberschenkelverletzung auskuriert. Wie der FC Barcelona offiziell bestätigt, bekam der Franzose von der medizinischen Abteilung Grünes Licht und gehört dem heutigen Spieltageskader gegen SD Eibar (19:15 Uhr) an.

Dembélé verpasste die vergangenen vier Ligaspiele sowie die Champions League-Partie gegen Juventus Turin (0:3). In der laufenden Saison sammelte der 23-Jährige unter Ronald Koeman zwölf Pflichtspieleinsätze und war an sechs Treffern direkt beteiligt.

💪🟢 @Dembouz gets the medical green light and is included in the squad list for #BarçaEibar pic.twitter.com/mcfTwVoHiD