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La Liga

Barça will sich bei Juve bedienen

von Julian Jasch - Quelle: gianlucadimarzio.com
Andrea Cambiaso im Laufduell @Maxppp

Auf der Suche nach Verstärkung für hinten links blickt der FC Barcelona zu Juventus Turin. Gianluca Di Marzio berichtet von ersten Sondierungsgesprächen zwischen den Katalanen und Andrea Cambiaso (26). In Alejandro Balde (22) findet sich aktuell nur ein etatmäßiger Linksverteidiger im Barça-Kader.

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Cambiaso hatte im Winter 2025 ganz dicht vor einem Wechsel zu Manchester City gestanden, der Deal scheiterte jedoch auf der Zielgeraden. Sofern der Preis stimmt, schließt Juve einen Verkauf des Stammspielers wohl nicht aus. Gehandelt wurde zuletzt eine Ablöse von 60 bis 80 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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