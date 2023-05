BVB: „Dickes Fragezeichen“ bei Bellingham

Jude Bellingham droht im so wichtigen Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg (Sonntag, 17:30 Uhr) auszufallen. Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic sagte am heutigen Freitag zum Personal: „Da hat sich nicht viel geändert zur letzten Wochen außer Jude Bellingham, der konnte nach dem Spiel (5:2 gegen Borussia Mönchengladbach, Anm. d. Red.) nicht mehr mit uns trainieren. Er hat immer noch Schmerzen im Knie. Es ist am Ende des Spiels größer geworden. Da ist ein dickes Fragezeichen hinter.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Terzic weiter: „Komplett ohne Teamtraining ist das schwer. Es bringt nichts, wenn er dann nach vier Minuten signalisiert, dass es doch nicht geht.“ Als Startelf-Alternativen zu Bellingham führte der Coach Salih Özcan, Marco Reus, Giovanni Reyna und Raphaël Guerreiro auf.

Lese-Tipp

Gute Nachrichten für den BVB: Álvarez hat die Wechsel-Freigabe