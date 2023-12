Barças 18 Geldhoffnungen | 1,5 Milliarden für einen Trümmerhaufen

Laportas Suche nach Einnahmen

Die Suche nach neuen Einnahmequellen ist bei Barça-Präsident Joan Laporta wohl dessen Hauptbeschäftigung. Ständig schauen die Blaugrana, wie noch ein paar weitere Millionen für potenzielle Neuzugänge lockergemacht werden können. Und offenbar liegt noch ein kompletter Bereich brach, bei dem die Katalanen noch Mehreinnahmen generieren können: Weiterverkaufsbeteiligungen. Die ‚Mundo Deportivo‘ hat gleich 18 Spieler ausfindig gemacht, die Barcelona noch zusätzliches Geld in die Kassen spülen könnten.

Drei Spieler – Sergiño Dest, Chadi Riad und Estanis Pedrola – befinden sich auf Leihbasis bei anderen Klubs, die jeweils eine Kaufoption besitzen. Dazu kommen 15 weitere Profis wie beispielsweise Juan Miranda. Beim Linksverteidiger steht für diesen Januar ein Abschied von Betis Sevilla im Raum, Barça würde 40 Prozent eines künftigen Verkaufs einstreichen. Die Katalanen müssten also hoffen, dass möglichst viele Ex-Spieler innerhalb der nächsten Monate den Klub wechseln. Ob sich so die Verschuldung von 1,2 Milliarden Euro abstottern lässt?

Trümmerfeld United

Manchester United bleibt der Dauerpatient in der Premier League. Die Red Devils kommen einfach nicht dauerhaft in die Spur. Nachdem das Team von Trainer Erik ten Hag noch vor fünf Tagen Aston Villa mit 3:2 nach Hause schickte und ein Ausrufezeichen setzte, folge am gestrigen Samstag eine 1:2-Niederlage gegen Nottingham Forest. „Ten Hag in Trümmern…schon wieder“, regt sich die ‚Sunday Mail‘ auf. Der Druck auf den niederländischen Coach erhöht sich immer mehr.

Vor allem seit dem Einstieg des britischen Milliardärs Jim Ratcliffe als neuer Investor. Unter der neuen Klubführung könnte es zahlreiche Veränderungen auf sportlicher Ebene geben – auch auf der Trainerbank. Ten Hag muss also dringend Argumente für einen Verbleib sammeln. Denn aktuell liegt der Klub auf Platz sieben zwischen West Ham United und Brighton & Hove Albion fest. „1,5 Milliarden und das ist, was ihr bekommt“, spottet die ‚Mail‘ in Richtung der INEOS-Investoren, die die Pleite vor Ort live mit ansehen mussten. Es bleibt abzuwarten, wie viele Demütigungen ten Hag noch überstehen darf.