Kamada euphorisiert Portugal | „Transfer-Schlacht“ um Kane?

Am gestrigen Abend berichtete die ‚Bild‘, dass sich Benfica Lissabon mittlerweile in der Pole Position befindet, was eine Verpflichtung von Daichi Kamada betrifft. Dass der japanische Kreativspieler im Sommer möglicherweise in Portugal aufschlägt, beschäftigt auch die dortige Presselandschaft. Die ‚Record‘ titelt beispielsweise: „Rui Costa verpflichtet sich, Schmidts Anfrage zu erfüllen – finaler Angriff auf Kamada.“ In eine ähnliche Kerbe schlägt die ‚A Bola‘: „Benfica hat gute Chancen, den japanischen Mittelfeldspieler zu verpflichten – Kamada-Angriff.“ Der rote Teppich wird schon einmal ausgerollt.

Kane nicht um jeden Preis

Harry Kane gilt als der Wunschtransfer von Manchester United im kommenden Sommer. Dem ‚Daily Star‘ zufolge möchten sich die Red Devils mit Tottenham Hotspur jedoch keine „Transfer-Schlacht“ um die Dienste des Stürmers liefern. Vielmehr verhalte es sich so: „Wenn Tottenham auf einem hohen Preisschild besteht, werden sie sich anderswo umsehen.“ Dessen ungeachtet denke United-Coach Erik ten Hag, dass Kane ein „perfect fit“ für United wäre. „Sollte die Situation drohen, zu einer Saga zu werden“, werden die Verantwortlichen ihren Fokus laut dem Artikel allerdings auf Victor Osimhen von der SSC Neapel legen.

Citys teuflisches Duo

Mit 4:1 fertigte Manchester City am gestrigen Abend den FC Arsenal ab. Maßgeblichen Anteil am Sieg hatten Kevin de Bruyne und Erling Haaland. De Bruyne traf zweimal und steuerte eine Vorlage bei, Haaland legte doppelt auf und netzte einmal. Für beide Akteure findet die Presselandschaft auf der Insel lobende Worte. Der ‚Daily Express‘ titelt etwa: „Golden Bruyne – Kevin leitet die Show und City übernimmt die Kontrolle im Titelrennen.“ Der ‚Mirror‘ sah derweil kein Game Over für Arsenal, sondern ein „Haal Over“, ehe er ausführt: „Erling und Co. übernehmen nach dem Sieg über die schwachen Gunners die totale Kontrolle über das Titelrennen.“ Geht es nach der ‚L‘Équipe‘, war der Sieg der Skyblues „schön wie eine Krönung“.