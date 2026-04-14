Überraschung: Mascherano verlässt Inter Miami

Javier Mascherano und Inter Miami gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Der argentinische Übungsleiter verlässt den Klub aus persönlichen Gründen. „Ich möchte allen mitteilen, dass ich mich aus persönlichen Gründen dazu entschlossen habe, meine Tätigkeit als Cheftrainer von Inter Miami CF zu beenden. Ich möchte dem Verein für das mir entgegengebrachte Vertrauen, allen Mitarbeitern der Organisation für ihren gemeinsamen Einsatz, aber vor allem den Spielern, die es uns ermöglicht haben, unvergessliche Momente zu erleben, danken“, lässt sich Mascherano in der Vereinsmitteilung zitieren.

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Der ehemalige Profi des FC Barcelona hatte Anfang des vergangenen Jahres in Miami übernommen und den MLS-Vertreter in seiner ersten Saison zur Meisterschaft geführt. Für Mascherano, dessen Vertrag Ende 2027 ausgelaufen wäre, war es die erste Station auf Vereinsebene.