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Überraschung: Mascherano verlässt Inter Miami

von Lukas Weinstock - Quelle: intermiamicf.com
1 min.
Javier Mascherano redet @Maxppp

Javier Mascherano und Inter Miami gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Der argentinische Übungsleiter verlässt den Klub aus persönlichen Gründen. „Ich möchte allen mitteilen, dass ich mich aus persönlichen Gründen dazu entschlossen habe, meine Tätigkeit als Cheftrainer von Inter Miami CF zu beenden. Ich möchte dem Verein für das mir entgegengebrachte Vertrauen, allen Mitarbeitern der Organisation für ihren gemeinsamen Einsatz, aber vor allem den Spielern, die es uns ermöglicht haben, unvergessliche Momente zu erleben, danken“, lässt sich Mascherano in der Vereinsmitteilung zitieren.

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Inter Miami CF
Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.

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Der ehemalige Profi des FC Barcelona hatte Anfang des vergangenen Jahres in Miami übernommen und den MLS-Vertreter in seiner ersten Saison zur Meisterschaft geführt. Für Mascherano, dessen Vertrag Ende 2027 ausgelaufen wäre, war es die erste Station auf Vereinsebene.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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