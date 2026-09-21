Bereits vor dem Wechsel im Sommer 2024 fragten sich viele Experten, wie das Zusammenspiel zwischen Kylian Mbappé (27) und Vinicius Junior bei Real Madrid funktionieren soll. Gut zwei Jahre später scheint die Antwort mittlerweile eindeutig: gar nicht.

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Zumindest nicht in einem Maße, dass es Real auf Dauer verkraften und mit dem FC Barcelona unter Hansi Flick mithalten kann, der in dieser Saison läuft wie eine gut geölte Tormaschine. Real musste sich dagegen aufgrund einiger Unzulänglichkeiten mit 1:2 im Stadtderby gegen Atlético Madrid geschlagen geben. Vinicius spielte schwach und wurde erneut früh ausgewechselt. Laut der ‚Marca‘ verliert Coach José Mourinho die Geduld mit dem Brasilianer.

Die beiden Heatmaps von Vinicius und Mbappé gingen nach der Partie viral, da sie eines der Hauptprobleme Reals aufzeigten: Beide Profis vermieden nahezu jede Defensivarbeit und klebten fast ausschließlich auf dem linken Flügel, wo sie sich gegenseitig auf den Füßen standen. Während der Franzose nach sieben Spieltagen in La Liga auf sieben Treffer kommt, steht der Brasilianer lediglich bei einem.

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Vinicius wirkt trotz seiner kürzlichen Vertragsverlängerung uninspiriert und eher lustlos. Mourinho, der den Dribbler gegen sämtliche immer wieder auftretende Anfeindungen verteidigt, verschließt vor den sportlichen Minderleistungen nicht die Augen. Viermal in Folge musste der Rechtsfuß früh vom Feld, droht nun ganz aus der Stammelf zu rotieren.

War Real Madrids Verlängerung mit Vinicius ein Fehler? Ja, das Gesamtpaket stimmt bei Vini nicht Nein, Vinicius wird seinen Wert noch beweisen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Dazu kommt: Mbappé, der auch unter Mourinho eigentlich nominell als Mittelstürmer aufläuft, kippt offenbar nicht nur aus Gewohnheit immer wieder auf den linken Flügel ab. Wie ‚RMC‘ berichtet, plant auch Zinedine Zidane, der neue französische Nationaltrainer, mit seinem Kapitän auf der Flügelposition. Das habe der Ex-Profi dem 108-fachen Nationalstürmer bei einem längeren Telefonat mitgeteilt. Die Frage ist, wie Mourinho damit in der Zukunft umgeht.