Barça: Konkurrenz bei Remiro

Nicht nur der FC Barcelona streckt die Fühler nach Álex Remiro aus. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ zeigen auch Newcastle United, Aston Villa und Inter Mailand Interesse an dem 31-jährigen Torhüter von Real Sociedad. Die Basken ihrerseits würden den 2027 auslaufenden Vertrag gerne verlängern. In diesem Sommer wäre Remiro nach aktuellem Stand per Ausstiegsklausel in Höhe von zwölf Millionen Euro zu haben.

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Bei Barça erwägt man einen Vorstoß schon nach dieser Saison oder einen ablösefreien Transfer im Sommer 2027, sollte Remiro nicht verlängern. Abhängig machen wollen die Katalanen eine Verpflichtung des zweimaligen spanischen Nationalspielers, der als Backup für Stammkraft Joan García (24) vorgesehen wäre, auch von der eigenen Torhütersituation. Wojciech Szczesny (36) steht bis 2027 unter Vertrag, offen ist, wie der degradierte und derzeit verletzte Marc-André ter Stegen (34) seine Zukunft plant. Der an den FC Girona verliehene Keeper besitzt einen Kontrakt bis 2028.