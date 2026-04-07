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Bundesliga

Zirkzee-Wechsel zurück nach Deutschland?

Joshua Zirkzee konnte sich bei Manchester United nicht nachhaltig durchsetzen. Im Sommer darf der 24-Jährige den Verein verlassen. Geht es in die Bundesliga?

von Lukas Weinstock - Quelle: Teamtalk
1 min.
@Maxppp

Sowohl Joshua Zirkzee als auch Manchester United hatten sich von der Zusammenarbeit mehr erhofft. Während die Entwicklung des 24-Jährigen bei den Red Devils stagnierte, hat sich die Investition von 42,5 Millionen Euro für United nicht ausgezahlt.

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Im Sommer wird daher eine Trennung angestrebt. Der englische Rekordmeister hat Zirkzee laut ‚Teamtalk‘ bereits darüber informiert, dass er den Verein verlassen darf, sollte ein passendes Angebot eintrudeln. Dem Online-Portal zufolge erwartet United eine Ablöse in der Region des Kaufpreises.

Interessenten gibt es für den niederländischen Stürmer, dessen Vertrag in Manchester bis 2029 läuft, zuhauf. Dem Bericht zufolge ist Juventus Turin nach wie vor von Zirkzees Qualitäten überzeugt, auch die AS Rom, Atalanta Bergamo und Como 1907 haben den unter anderem beim FC Bayern ausgebildeten Torjäger ins Visier genommen.

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Bundesliga-Rückkehr?

Darüber hinaus befassen sich zwei Bundesligisten mit Zirkzee. Sowohl Borussia Dortmund als auch Bayer Leverkusen beobachten seine Situation genau, berichtet ‚Teamtalk‘. Angesichts der Preisvorstellung bleibt offen, ob einer der Vereine einen konkreten Vorstoß wagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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