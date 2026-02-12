Menü Suche
Köln arbeitet an Martel-Deal

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Eric Martel im FC-Trikot @Maxppp

Der 1. FC Köln geht in Kürze in Vertragsgespräche mit Eric Martel. Laut dem ‚kicker‘ sind etwaige Verhandlungen zwischen Martel, dessen Berater Michael Reschke und der Sportlichen Leitung des FC für die kommende Woche angedacht. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft im Sommer aus.

Bislang hat der Sechser sämtliche Bemühungen der Kölner abgeblockt und die Entwicklung am Geißbockheim abwarten wollen. Im Winter hatte der AC Florenz beim ehemaligen Kapitän der U21-Nationalmannschaft angefragt, auch sonst gibt es laut dem Fachmagazin vor allem aus dem Ausland Interesse.

