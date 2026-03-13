Rice-Verhandlungen gestartet

Der FC Arsenal möchte den Vertrag von Declan Rice vorzeitig verlängern. Wie die ‚BBC‘ berichtet, haben die Gunners die Verhandlungen mit dem 27-Jährigen aufgenommen. Das aktuelle Arbeitspapier läuft noch bis 2028 mit einer vereinsseitigen Option auf ein weiteres Jahr.

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Rice soll beim aktuellen Tabellenführer der Premier League auch weiterhin zu den Topverdienern gehören. Als Maßstab wird das Gehalt von Bukayo Saka genommen, der nach seiner jüngsten Vertragsverlängerung knapp 350.000 Euro pro Woche einstreicht. Derzeit verdient Rice rund 280.000 Euro wöchentlich. Der 72-fache englische Nationalspieler war im Sommer 2023 für über 115 Millionen Euro von West Ham United in den Norden Londons gewechselt und gehört seither zum Stammpersonal. In 144 Pflichtspielen steuerte der Rechtsfuß 20 Tore und 31 Vorlagen bei.