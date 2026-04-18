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Milan-Verbleib: Modric stellt drei Bedingungen

von Lukas Weinstock - Quelle: Gianluca Di Marzio
1 min.
Luka Modric feiert seinen Treffer @Maxppp

Bleibt Luka Modric (40) dem AC Mailand über den Sommer hinaus erhalten? Gianluca Di Marzio zufolge stellt der Altstar für einen Verbleib drei Bedingungen. Milan müsse eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenstellen, die die italienische Meisterschaft gewinnen kann. Zudem setzt der Kroate die Qualifikation für die Champions League voraus.

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Eine weitere Bedingung sei, dass Cheftrainer Massimiliano Allegri auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie steht. Der Übungsleiter wurde zuletzt als Kandidat für den Posten des italienischen Nationaltrainers gehandelt. Weitere Optionen für Modric, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, sind unter anderem das Karriereende oder eine Rückkehr in die kroatische Heimat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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