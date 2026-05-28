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Bundesliga

Werders klare Absichten mit Agu

von Remo Schatz - Quelle: DeichStube
Felix Agu nach seiner Auswechslung @Maxppp

Sofern beide Seiten zueinanderfinden, könnte Felix Agu (26) auch in Zukunft für den SV Werder auflaufen. „Es gab bislang noch keine weiteren Gespräche, aber grundsätzlich stehen wir einer Vertragsverlängerung positiv gegenüber“, unterstreicht Lizenzspielleiter Peter Niemeyer gegenüber der ‚DeichStube‘. Agus läuft im kommenden Jahr aus.

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Der Außenverteidiger kam in der vergangenen Spielzeit verletzungsbedingt auf lediglich elf Bundesliga-Einsätze. In der Hansestadt hofft man nun auf einen fitten Agu. „Wir freuen uns darauf, dass er nun eine komplette Vorbereitung absolvieren kann, um nach den Verletzungen endlich wieder fit in die Saison zu gehen“, so Niemeyer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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