Eintracht: Der Stand bei Lindström

Bei Eintracht Frankfurt geht man mittlerweile von einem Transfer von Jesper Lindström im kommenden Sommer aus. Das berichtet ‚Sport1‘. Dem TV-Sender zufolge bereitet sich der Europa League-Sieger auf den Abgang des dänischen Offensivspielers vor. Der Grund: Bis zu vier englische Klubs, darunter auch der FC Arsenal, haben dem Vernehmen nach bei der Eintracht wegen des 23-Jährigen angeklopft. Lindström ist an die SGE noch bis 2026 gebunden.

Als Ablöse erhofft sich Frankfurt 30 Millionen Euro. Im Sommer 2021 war Lindström für sieben Millionen Euro von Bröndby IF in die Mainmetropole gewechselt. Seitdem hat der agile Rechtsfuß eine steile Entwicklung genommen. Auch in dieser Saison gehört der Nationalspieler mit 13 Torbeteiligungen in 31 Pflichtspielen zu den Leistungsträgern. Intern soll Lindström jedoch seinen Wechselwunsch in Richtung Premier League zum Ausdruck gebracht haben.

