Zieht es Oka Nikolov zurück zur alten Liebe? Wie der 52-jährige Ex-Keeper der ‚Bild‘ verrät, träumt er von einer Rückkehr zu Eintracht Frankfurt als Torwarttrainer: „Frankfurt ist mein Zuhause und wird immer mein Zuhause bleiben. Es ist natürlich ein Wunschtraum, irgendwann mal wieder für die Eintracht zu arbeiten – auf jeden Fall.“

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Nikolov stand zwischen 1993 und 2013 in 415 Pflichtspielen für die Hessen zwischen den Pfosten und war als ‚ewiger Oka‘ absoluter Fanliebling. Nach seiner aktiven Karriere schulte der fünffache nordmazedonische Nationalspieler zum Torwarttrainer um und war bereits für verschiedene Vereine in der Major League Soccer tätig. Seit 2022 steht Nikolov beim Los Angeles FC unter Vertrag.