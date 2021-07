Borrello von Freiburg nach Dresden

Brandon Borrello verlässt den SC Freiburg endgültig. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zieht es den 25-jährigen Flügelspieler zum Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden. Schon am heutigen Samstag soll der Australier ins Trainingslager der Sachsen nachreisen.

Bereits die vergangene Spielzeit verbrachte Borrello auf Leihbasis in Liga zwei. Für Fortuna Düsseldorf stand er in 23 Partien zumeist als Joker auf dem Platz und erzielte dabei ein Tor. Sein Vertrag in Freiburg läuft 2022 aus.