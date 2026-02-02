BVB: Kehl verkündet Abwehr-Entscheidung

Borussia Dortmund wird am heutigen Deadline Day nicht mehr auf dem Transfermarkt aktiv. Sportdirektor Sebastian Kehl teilt gegenüber ‚Sky‘ mit, dass es „keinen weiteren Neuzugang bei Borussia Dortmund geben“ werde. Weiter führt Kehl aus: „Wir vertrauen dem Kader und haben uns nach internen Überlegungen dazu entschieden, auf dieser Position nichts mehr zu machen.“

Aufgrund der Verletzung von Filippo Mané (20) und des Blitz-Abgangs von Aarón Anselmino (20) zum FC Chelsea drückt der Schuh in der Defensive des BVB gewaltig. Dennoch betont Kehl, dass die Schwarz-Gelben „fünf Spieler für die Innenverteidigung haben und Ryerson dort ebenfalls spielen kann.“