Etwas mehr als ein Jahr ist es her, da bemühte sich der FC Bayern intensiv um einen Transfer von Nick Woltemade (24). Weil die Münchner den Ablöseforderungen des VfB Stuttgart aber nicht nachkommen wollten, ging Woltemade schließlich für 75 Millionen Euro zu Newcastle United.

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Etablieren konnte er sich dort nach gutem Saisonstart nicht, mittlerweile ist der Offensivspieler an Juventus Turin verliehen – und muss auch in Italien heftige Kritik der Presse einstecken. Läuft es für Woltemade doch nochmal auf die Bundesliga hinaus?

Sportjournalist Andy Brassell ist sich dessen sicher. ‚Talksport‘ zitiert dessen Aussagen aus der Sendung ‚Hawksbee & Jacobs‘: „Ich glaube immer noch, dass Woltemade irgendwann beim FC Bayern landen wird. Man war schon vor Newcastle davon überzeugt, dass er dorthin wechseln würde. Und auch bei Juventus hatte er einen schwierigen Start, eine ziemlich chaotische Situation.“

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Der Insider erklärt: „Ich denke, der FC Bayern wird das beobachten und sich denken: ‚Wir könnten diesen Spieler, den wir unbedingt haben wollten, irgendwann in der Zukunft vielleicht für einen Spottpreis verpflichten.‘“ ‚Talksport‘ bringt Woltemade als möglichen Nachfolger für Harry Kane (33) ins Spiel – der hofft allerdings noch auf einige weitere Jahre und einen neuen Top-Deal bei den Bayern.

Neue Chance für Woltemade

Juve-Trainer Luciano Spalletti lässt sich von all dem aber nicht aus der Ruhe bringen. Ungeachtet der Spekulationen und der harschen Kritik an Woltemade – und ihm selbst – will Spalletti den Deutschen beim morgigen Europa League-Auftakt gegen die NEC Nijmegen erneut aufstellen, berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘. Dieses Mal winke Woltemade sogar das Startelf-Debüt, womöglich Seite an Seite mit 40-Millionen-Zugang Randal Kolo Muani (27), der bislang ebenfalls nicht zu überzeugen wusste.