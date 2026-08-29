Eintracht-Hammer: Blitz-Abgang von Krösche?

Nicht nur in Deutschland genießt Markus Krösche einen guten Ruf. Der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt wurde Mitte Juni stark vom AC Mailand umworben, soll sich mit den Rossoneri sogar schon einig gewesen sein. Auch der FC Bayern hat es Krösche angetan, per Ausstiegsklausel könnte er zu den Münchnern wechseln.

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Durch die Vertragsverlängerung von Max Eberl dort ist ein solches Szenario allerdings erst einmal in weite Ferne gerückt. Dennoch könnte Krösche die SGE schon im September verlassen. Laut der ‚Bild‘ trifft sich der Aufsichtsrat der Hessen am Mittwoch und bespricht dabei unter anderem, wie „ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit eingeläutet werden könnte“.

Hintergrund ist neben der verkorksten vergangenen Saison, dass das Verhältnis zwischen Krösche und Adi Hütter angespannt sei. Auch im Aufsichtsrat musste Krösche nach dem heftigen Milan-Flirt Vertrauen einbüßen. Deshalb, so das Boulevardblatt, sei es durchaus möglich, dass sich beide Seiten für eine schnelle Trennung entscheiden. Vertraglich ist der 45-Jährige bis 2028 an die Adlerträger gebunden. Für die kommenden Tage gilt der volle Fokus noch dem Transfermarkt.