Corona vereitelte Weinzierl-Engagement

Markus Weinzierl hätte fast einen neuen Verein gefunden, ehe die Corona-Pandemie ihm einen Strich durch die Rechnung machte. „Ich war in sehr guten Gesprächen mit zwei Vereinen vor der Coronakrise“, erzählt der 45-jährige Übungsleiter der ‚Deutschen Presse-Agentur‘, „jetzt muss man schauen, was die Zeit generell mit dem Fußball macht.“

„Es ist sehr schwierig, in der aktuellen Situation die Zukunft vorauszusagen“, benennt Weinzierl das Problem, „der Markt ist ja – wie fast alles in der Gesellschaft – zum Erliegen gekommen. Die Corona-Problematik erschwert das natürlich schon.“ Entsprechend flexibel wäre der Oberbayer: „Ich bin offen für das In- und Ausland.“