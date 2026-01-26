Kurioser Hertha-Deal mit Hindernissen

Hertha BSC hat einen Abnehmer für Agustín Rogel gefunden, beim Deal läuft jedoch nicht alles nach Plan. Das berichtet ‚Transfermarkt.de‘. Der Zweitligist hat sich demnach mündlich mit dem uruguayischen Club Nacional über die Modalitäten eines Wechsels des 28-Jährigen geeinigt. Der Deal sieht vor, dass Rogel seinen Vertrag beim Hauptstadtklub auflöst und anschließend in seine Heimat zurückkehrt. Hertha soll im Gegenzug zwar keine Ablösesumme, aber eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent erhalten. Damit entscheidet sich der Innenverteidiger gegen einen Wechsel zu CA Platense, der vor wenigen Tagen im Raum gestanden hatte.

Final eingetütet ist das Geschäft noch nicht, trotzdem hatte Nacional bereits am Samstagabend via Instagram vorschnell die Verpflichtung von Rogel verkündet. Dafür habe sich der Verein kurz danach entschuldigt. Ariel Krasouski, der Berater des Spielers, erklärte die Situation in der Sendung ‚Punto penal‘: „Ich glaube, Nacional dachte, dass die Situation in Deutschland bereits geklärt sei, und hat deshalb die Präsentation vorverlegt. Ich vermute, dass es hier ein wenig Verwirrung gab. Wenn wir nicht gekündigt haben, können wir es nicht vermelden. Wir haben auch noch nicht bei Nacional unterschrieben, wir sind uns einig, aber die Unterschriften fehlen noch.“