Am fünften Spieltag der Champions League wartet auf Borussia Dortmund ein schweres Auswärtsspiel. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac trifft am morgigen Dienstag (21 Uhr) auf den FC Arsenal. Der Kroate ordnet ein: „Wir spielen nicht nur gegen die beste Abwehr in England, sondern auch gegen die beste in Europa. Wir wissen natürlich um die Schwerigkeit, aber auch wir sind schwierig zu bespielen und werden unsere Chancen bekommen.“

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Gegen den CL-Vorjahresfinalist und englischen Meister kann der BVB nach Verletzungspause wieder auf Serhou Guirassy und Carney Chukwuemeka zurückgreifen. Gut möglich, dass Torjäger Guirassy sofort in die Startelf rutscht, Chukwuemeka wird wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen. „Serhou und Carney haben heute erstmals mit dem Team trainiert. Sie sind für das morgige Spiel bereit. Sie stehen zur Auswahl. Wir werden abwarten müssen, ob sie von Beginn an spielen oder im Laufe des Spiels eingewechselt werden“, lässt Kovac durchblicken.

Drei verschiedene Formationen denkbar

Waldemar Anton, der nach seiner Blessur wieder vollkommen einsatzfähig ist, wird in der Defensive Ramy Bensebaini verdrängen. Offen ist, ob Kovac auf eine Dreier- oder Viererkette setzt. Auch im Mittelfeld und in der Offensive bieten sich dem kroatischen Übungsleiter zahlreiche personelle wie auch taktische Optionen.

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Wahrscheinlicher als ein Verbleib bei der 3-4-2-1-Grundordnung ist ein Mittelfeld-Trio aus Joey Veerman, Felix Nmecha und Jobe Bellingham, um die Räume im Zentrum zu verdichten. In der Offensive ist eine Doppelspitze aus Guirassy und Fábio Silva ebenso möglich wie ein alleiniger Stürmer mit zwei Zehnern im Halbraum.

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So könnte der BVB spielen