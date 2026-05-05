Gordon-Poker: Bayern leitet nächsten Schritt ein

Im Werben um Anthony Gordon konkretisiert der FC Bayern seine Bemühungen immer mehr. Laut einem Bericht der ‚Daily Mail‘ haben die Münchner inzwischen den Kontakt zu Gordons Arbeitgeber Newcastle United aufgenommen.

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Noch gehen die Gespräche der englischen Tageszeitung zufolge aber nicht über das „Sondierungsstadium“ hinaus. Zur Einordnung: Zuletzt kursierte eine Forderung des Premier League-Klubs von stolzen 90 Millionen Euro Ablöse für den 25-jährigen Außenstürmer, der auch auf der Neun agieren kann.

Derweil halten sich die Bayern alternative Lösungen offen. Für den Fall, dass Gordon am Ende tatsächlich zu teuer sein sollte, würde der Fokus auf ein bis zwei neuen und möglichst entwicklungsfähigen Offensivkräften liegen.