Außenverteidiger Pedro Porro (27) könnte Tottenham Hotspur im nächsten Sommer verlassen. Laut der spanischen Zeitung ‚Sport‘ beobachtet der FC Barcelona die Situation um den Weltmeister von 2026. Da Porro erst im Juni dieses Jahres seinen Vertrag bei den Spurs bis 2031 verlängert hat, dürfte ein Transfer ein kostspieliges Unterfangen werden. Barça müsste außerdem erst einen etatmäßigen Außenverteidiger abgeben.

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Porro war 2023 für 40 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu Tottenham gewechselt. Seitdem absolvierte er 156 Spiele für die Spurs, in denen er 13 Treffer erzielte und 26 Tore vorlegte. Ein Wechsel zum FC Barcelona wäre für den Rechtsverteidiger eine Rückkehr in die Heimat. Vor seinem Wechsel zu Sporting hatte Porro schon für den FC Girona und Real Valladolid in der spanischen La Liga gespielt.