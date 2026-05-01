Arbeola rasiert Real-Star | Barça plant Mega-Verkäufe

Nie mehr für Real?

Real Madrid steuert auf eine titellose Saison zu. Gleichzeitig erhitzen im Hintergrund die Gemüter. Ein heftiger Krach zwischen Noch-Cheftrainer Álvaro Arbeloa und Dani Ceballos (29) sorgt jetzt für Schlagzeilen.

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Der zentrale Mittelfeldspieler stand beim vergangenen 1:1-Unentschieden gegen Betis Sevilla überraschenderweise nicht im Kader. Vorausgegangen war offenbar ein Streit mit Arbeola. Ceballos hat sich laut der ‚Marca‘ daraufhin in der Kabine von seinen Mitspielern verabschiedet, er soll gesagt haben: „Ich habe den Trainer gebeten, keinen Kontakt mehr mit mir aufzunehmen.“

Ceballos sei davon ausgegangen, dass seine Nicht-Berücksichtigung auf persönliche Gründe zurückzuführen sei – seit geraumer Zeit soll das Verhältnis zwischen den Protagonisten angespannt sein. Vereinsintern wird hingegen spekuliert, dass der spanische Nationalspieler (13 Länderspiele) den Krach provoziert hat, um einen Wechsel zu erzwingen. Nun sind die Wogen jedenfalls kaum mehr zu glätten. Ein Jahr vor Vertragsende wird Ceballos im Sommer voraussichtlich den Abflug machen, Interesse bekundet Ajax Amsterdam.

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Teure Verkäufe geplant

Einige Transferziele hat der FC Barcelona für den Sommer identifiziert. Priorität genießt die Verpflichtung von Innenverteidiger Alessandro Bastoni (27/Inter Mailand), zudem träumt man von einer Zusammenarbeit mit Stürmer Julián Alvarez (26/Atlético Madrid). Bevor die Blaugrana Zugänge in dieser Größenordnung umsetzen können, müssen einige Verkäufe getätigt werden.

Die katalanische ‚Sport‘ fasst auf ihrer heutigen Titelseite zusammen, dass Abwehrspieler Jules Koundé (27), Linksverteidiger Alejandro Balde (22) und Sechser Marc Casadó (22) für die nötigen Einnahmen sorgen könnten. Der von saudischen Klubs umgarnte Raphinha (29) soll dagegen gehalten werden, obwohl er vermutlich die größte Summe einspielen würde. Ob der Transferplan des angehenden spanischen Meisters aufgeht, bleibt abzuwarten.