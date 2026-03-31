DFB-Team: Drei Erkenntnisse aus dem Ghana-Test

Freestyle-Problem

Nach starker Anfangsphase wurde das DFB-Team ungeduldig. Julian Nagelsmann erkannte im Interview mit der ‚ARD‘ ab der 25. Spielminute „sehr viel Freestyle“ im deutschen Spiel. Was der Bundestrainer meint: Seine Spieler waren nicht positionstreu genug, die Absicherung gegen Konter wurde aus Ungeduld aufgegeben. „Wie in der Schweiz“, so Nagelsmann, der auf das 4:3 am Freitag in Basel verwies. Der Bundestrainer nimmt eine große Hausaufgabe in Richtung WM mit.

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Havertz kann die Sané-Rolle

Das Trainerteam wollte Kai Havertz überraschend mal auf dem rechten Flügel testen – und das Experiment gelang. Der flexible Offensivmann zeigte in ungewohnter Rolle Spielfreude und Tiefgang, legte eine Großchance von Nick Woltemade vor und belohnte sich kurz der Pause mit seinem Elfmetertor zum 1:0 (FT-Note: 1,5). Zur Pause hatte der 26-Jährige dann Feierabend, Stichwort Belastungssteuerung nach langer Verletzungspause.

Die Erkenntnis: Havertz ist auf rechts eine echte Alternative zu Leroy Sané (30). Genauso wie Lennart Karl (18), der als Joker abermals stark aufspielte.

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Sollte Leroy Sané im Sommer mit zur WM fahren? Ja, als Stammspieler Ja, als Joker Nein, seine DFB-Zeit ist vorbei Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Undav funktioniert als Joker

Obwohl er der mit weitem Abstand treffsicherste deutsche Stürmer ist, ist für Deniz Undav (29) bei der WM nur die Joker-Rolle vorgesehen. Das kann man sicherlich auch kritisch sehen, die Erkenntnis aus dem Ghana-Test lautet jedoch: Undav erfüllt diese Aufgabe. Sein Siegtreffer fiel auch, da „er vorher nicht 70 Minuten arbeiten musste“, wie Nagelsmann konstatierte. Der Bundestrainer hatte den Stuttgarter zu Beginn der zweiten Hälfte aufs Feld geschickt. Bis zum 2:1 war Undavs Leistung aber „nicht gut“, so Nagelsmann.