Einer fast sicher: Fünf Winter-Abgänge beim BVB?

Niko Kovac hat sich bislang nicht gerade einen Ruf als großer Talente-Förderer erarbeitet, vielmehr setzt er auf etablierte Profis. Seine gute Quote als Cheftrainer von Borussia Dortmund gibt ihm zwar Recht (2,02 Punkte pro Spiel), allerdings leiden darunter einige vielversprechende Eigengewächse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu diesen zählen unter anderem Almugera Kabar (19) und Julien Duranville (17). Beide Juwele beschäftigen sich mit einem Abschied, da ihnen dieser Tage keine zufriedenstellende Perspektive an der Strobelallee in Aussicht gestellt wird. Während Duranville die Möglichkeit einer Leihe prüft, hat Kabar den Klubbossen sogar schon mitgeteilt, dass er im Januar – möglicherweise sogar dauerhaft – wegwill.

WM im Hinterkopf

Doch nicht nur die Youngsters haben keinen leichten Stand unter Kovac. Auch Sechser Salih Özcan (27) sowie Stürmer Fábio Silva (23) wünschen sich mehr Spielanteile. Bei Silva gibt es aktuell keine heiße Spur. Ohnehin will Sportdirektor Sebastian Kehl nichts von einem Abgang des 22,5-Millionen-Sommerzugangs wissen. Özcan hingegen darf die Schwarz-Gelben ein halbes Jahr vor Vertragsende gerne verlassen, lose wurde er bereits mit dem 1. FC Köln und Besiktas in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus berichtete erst jüngst die türkische Zeitung ‚Fanatik‘, dass Mittelfeldmotor Marcel Sabitzer (31) ebenfalls vom Istanbuler Klub umgarnt wird. Ob ein Wechsel an den Bosporus für den österreichischen Nationalspieler infrage kommt, steht jedoch auf einem anderen Blatt.