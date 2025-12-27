United plant Rückholaktion

James Garner könnte offenbar zu Manchester United zurückkehren. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben die Red Devils den 24-Jährigen auf dem Zettel und wagen womöglich bereits in diesem Winter einen Vorstoß, um das Eigengewächs zurück ins Old Trafford zu lotsen. Der zentrale Mittelfeldspieler befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr.

Garner hatte bereits von 2009 bis 2022 bei Manchester United gespielt, ehe er seinen Jugendklub verließ und beim FC Everton anheuerte. Dort gehört der U21-Europameister zum Stammpersonal. Geht es nach seinem derzeitigen Trainer David Moyes, ist er aber zu Höherem berufen: „Ich habe in letzter Zeit schon ein paar Mal gesagt, dass er aufgrund seiner Leistungen wohl bald ein Thema für die englische Nationalmannschaft sein wird.“