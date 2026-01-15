Menü Suche
HSV denkt an Bundesliga-Torhüter

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Kevin Müller vom 1. FC Heidenheim @Maxppp

Die Torwartfrage beim Hamburger SV könnte sich in Kürze klären. Laut ‚Sky‘ denken die Rothosen über eine Verpflichtung von Kevin Müller nach. Der 34-jährige Keeper vom 1. FC Heidenheim ist an der Brenz nur noch die Nummer drei. Beim HSV steht er dem Bericht des Pay-TV-Senders zufolge derzeit ganz oben auf der Liste, um den Leihabbruch von Daniel Peretz (25/FC Southampton) zu kompensieren.

Von seinem derzeitigen Arbeitgeber erhielt Müller bereits grünes Licht für einen Wechsel. Mit hartnäckigen Ablöseverhandlungen müssen die Hamburger dementsprechend nicht rechnen. Auch, weil Müllers Vertrag im Sommer ausläuft. Zwischen den Vereinen gab es aber noch keinen direkten Kontakt, um einen Transfer auszuloten.

